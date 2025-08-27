Grejem: "Znam ko je nosio taj broj, legenda je"

B92 pre 1 sat
Grejem: "Znam ko je nosio taj broj, legenda je"

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem izjavio je da je veoma uzbuđen i nestrpljiv da zaigra za crveno-bele u narednoj sezoni.

"Veoma sam uzbuđen i nestrpljiv. Osećao sam tako još kada sam došao prvi put na lekarske preglede, biće zaista lepo. Znam Kodija Milera Mekintajera od ranije i baš sam uzbuđen zbog navijača i grada, mislim da me čeka dobar period", rekao je Grejem na konferenciji za medije. On je naveo da je odluka da zaigra u Evropi dobar izbor i dodao da mu je cilj da bude zdrav. "Mislim da sam doneo pravi izbor, najteže je prilagoditi se na preseljenje, treba uskladiti i vreme
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Uzbuđen sam i nestrpljiv": Grejem oduševljen zbog dolaska u Crvenu zvezdu

"Uzbuđen sam i nestrpljiv": Grejem oduševljen zbog dolaska u Crvenu zvezdu

Večernje novosti pre 1 sat
Grejem: Znam ko je nosio broj 4 - legenda

Grejem: Znam ko je nosio broj 4 - legenda

Sportski žurnal pre 2 sata
Nvora: Moram da učim

Nvora: Moram da učim

Sportski žurnal pre 2 sata
Sferopulos: Veoma sam zadovoljan sastavom, ovo je je kompletan roster

Sferopulos: Veoma sam zadovoljan sastavom, ovo je je kompletan roster

Sportski žurnal pre 2 sata
Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Sportski žurnal pre 2 sata
Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Sportski žurnal pre 2 sata
Košarkaški klub Crvena zvezda promovisao i otvorio nove prostorije u hali „Aleksandar Nikolić“

Košarkaški klub Crvena zvezda promovisao i otvorio nove prostorije u hali „Aleksandar Nikolić“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaIzbori

Sport, najnovije vesti »

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 56 minuta
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 51 minuta
Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 21 minuta
Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

RTS pre 11 minuta