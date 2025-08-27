Grejem: "Znam ko je nosio taj broj, legenda je"

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem izjavio je da je veoma uzbuđen i nestrpljiv da zaigra za crveno-bele u narednoj sezoni.

"Veoma sam uzbuđen i nestrpljiv. Osećao sam tako još kada sam došao prvi put na lekarske preglede, biće zaista lepo. Znam Kodija Milera Mekintajera od ranije i baš sam uzbuđen zbog navijača i grada, mislim da me čeka dobar period", rekao je Grejem na konferenciji za medije. On je naveo da je odluka da zaigra u Evropi dobar izbor i dodao da mu je cilj da bude zdrav. "Mislim da sam doneo pravi izbor, najteže je prilagoditi se na preseljenje, treba uskladiti i vreme