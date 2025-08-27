Nvora: Moram da učim

Sportski žurnal pre 40 minuta
Nvora: Moram da učim

Pričao sam sa trenerima i igračima i nakon toga nije bilo teško da prelomim

Novi košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora istakao je da je spreman za predstojeću sezonu. - Grad je do sad sjajan. Obilazim ga naokolo od kad sam stigao. Momci su odlični i svi su spremni da pomognu. Volim što je lepo vreme i mogu da šetam napolju. Hrana je odlična, ali ovde sam svega nekoliko dana i moram da učim. Nvora je naglasio odluka o dolasku u Crvenu zvezdu nije bila teška. - Morao sam da donesem neke odluke. Pričao sam sa trenerima i igračima i nakon toga
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Sferopulos: Veoma sam zadovoljan sastavom, ovo je je kompletan roster

Sferopulos: Veoma sam zadovoljan sastavom, ovo je je kompletan roster

Sportski žurnal pre 1 sat
Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Miler Mekintajer: Prvi put u karijeri sam u nekoj ekipi dve godine

Sportski žurnal pre 1 sat
Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Kalinić: Prihvatiću traku oberučke, ali odluka je na treneru

Sportski žurnal pre 1 sat
Grejem: Znam ko je nosio broj 4 - legenda

Grejem: Znam ko je nosio broj 4 - legenda

Sportski žurnal pre 45 minuta
Košarkaški klub Crvena zvezda promovisao i otvorio nove prostorije u hali „Aleksandar Nikolić“

Košarkaški klub Crvena zvezda promovisao i otvorio nove prostorije u hali „Aleksandar Nikolić“

Danas pre 1 sat
Janis Sferopulos istakao da je dovedeno mnogo igrača: Sada je cilj da se što bolje uigramo

Janis Sferopulos istakao da je dovedeno mnogo igrača: Sada je cilj da se što bolje uigramo

Dnevnik pre 1 sat
Sferopulos: Veoma sam zadovoljan novim sastavom, upoznajemo se

Sferopulos: Veoma sam zadovoljan novim sastavom, upoznajemo se

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 5 minuta
Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

BBC News pre 10 minuta
Đoković i Svajda za treće kolo na Ju-Es openu

Đoković i Svajda za treće kolo na Ju-Es openu

RTS pre 15 minuta
Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Modernizacija KK Crvena zvezda…

Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Modernizacija KK Crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Hot sport pre 15 minuta
Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije…

Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije promene!

Hot sport pre 15 minuta