"Uzbuđen sam i nestrpljiv": Grejem oduševljen zbog dolaska u Crvenu zvezdu

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Devonte Grejem izjavio je danas da je veoma uzbuđen i nestrpljiv da zaigra za crveno-bele u narednoj sezoni.

FOTO: KK Crvena zvezda Klub sa Malog Kalemegdana je u utorak započeo pripreme za predstojeću sezonu, a Amerikanac je jedan od devet novih igrača u ekipi. - Veoma sam uzbuđen i nestrpljiv. Osećao sam tako još kada sam došao prvi put na lekarske preglede, biće zaista lepo. Znam Kodija Milera Mekintajera od ranije i baš sam uzbuđen zbog navijača i grada, mislim da me čeka dobar period - rekao je Grejem na konferenciji za medije. On je naveo da je odluka da zaigra u