JANAF-u do 26. septembra produžena dozvola za transport nafte NIS-u

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Kodda) JANAF je dobio novu licencu od OFAC-a, koja omogućava nastavak izvršenja ranije pomenutog sporazuma o transportu sirove nafte.

Ovog puta ta dozvola važi do 26. septembra 2025. godine, saopšteno je iz ove kompanije. Kako se navodi u saopštenju JANAF je preko američke advokatske firme i uz podršku Vlade Hrvatske, prethodno dobio pet uzastopnih licenci od OFAC-a, čime je ovoj kompaniji dodeljena dozvola za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d, kontinuirano i nakon stupanja na snagu paketa sankcija 27. februara 2025. godine. - Ministarstvo finansija SAD