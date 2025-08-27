JANAF-u do 26. septembra produžena dozvola za transport nafte NIS-u

Ekapija pre 36 minuta
JANAF-u do 26. septembra produžena dozvola za transport nafte NIS-u

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Kodda) JANAF je dobio novu licencu od OFAC-a, koja omogućava nastavak izvršenja ranije pomenutog sporazuma o transportu sirove nafte.

Ovog puta ta dozvola važi do 26. septembra 2025. godine, saopšteno je iz ove kompanije. Kako se navodi u saopštenju JANAF je preko američke advokatske firme i uz podršku Vlade Hrvatske, prethodno dobio pet uzastopnih licenci od OFAC-a, čime je ovoj kompaniji dodeljena dozvola za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d, kontinuirano i nakon stupanja na snagu paketa sankcija 27. februara 2025. godine. - Ministarstvo finansija SAD
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Ponovo odložene američke sankcije NIS-u na mesec dana

Ponovo odložene američke sankcije NIS-u na mesec dana

Ekapija pre 51 minuta
Nis: je dobio šestu licencu po redu od Amerikanaca: Šta to tačno znači?

Nis: je dobio šestu licencu po redu od Amerikanaca: Šta to tačno znači?

Blic pre 32 minuta
Sad ponovo odložile primenu sankcija NIS-u! Srbija obezbeđuje stabilno snabdevanje uprkos neizvesnostima

Sad ponovo odložile primenu sankcija NIS-u! Srbija obezbeđuje stabilno snabdevanje uprkos neizvesnostima

Kurir pre 52 minuta
Sankcije NIS-u ponovo odložene za mesec dana

Sankcije NIS-u ponovo odložene za mesec dana

Politika pre 47 minuta
SAD još jednom odložile sankcije NIS-u

SAD još jednom odložile sankcije NIS-u

Nova ekonomija pre 1 sat
Ponovo odložene sankcije NIS-u

Ponovo odložene sankcije NIS-u

RTK pre 1 sat
Ministarka energetike Srbije: SAD šesti put odložile sankcije Naftnoj industriji Srbije

Ministarka energetike Srbije: SAD šesti put odložile sankcije Naftnoj industriji Srbije

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskanaftaJanafofac

Ekonomija, najnovije vesti »

Štrajk kontrole letenja do 30. septembra: Koji su efekti i zašto u sindikatu ćute o zahtevima?

Štrajk kontrole letenja do 30. septembra: Koji su efekti i zašto u sindikatu ćute o zahtevima?

Euronews pre 1 minut
Delta kupuje mesnu industriju Food star plus

Delta kupuje mesnu industriju Food star plus

InStore pre 6 minuta
Spotify uvodi direktne poruke

Spotify uvodi direktne poruke

BizLife pre 1 minut
Majkl Vulf, poznati novinar i autor biografije o Trampu, predavač na Weekendu svih Weekenda

Majkl Vulf, poznati novinar i autor biografije o Trampu, predavač na Weekendu svih Weekenda

Euronews pre 6 minuta
12. FMCG Summit Beograd: PKS u službi izvoznika: konkretna podrška FMCG sektoru

12. FMCG Summit Beograd: PKS u službi izvoznika: konkretna podrška FMCG sektoru

InStore pre 2 minuta