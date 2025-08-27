Zelenski objavio koje zemlje bi mogle da budu domaćini njegovog susreta sa Putinom

NIN pre 44 minuta  |  FoNet
Zelenski objavio koje zemlje bi mogle da budu domaćini njegovog susreta sa Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poručio da bi Turska, arapske zemlje Persijskog zaliva ili evropske države mogle biti domaćini njegovog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. "Ove nedelje će biti ostvareni kontakti sa Turskom, zemljama Zaliva i evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora sa Rusima.

Sa naše strane će sve biti maksimalno pripremljeno kako bi se okončao rat", naveo je Volodimir Zelenski. Šef njegovog kabineta Andrij Jermak je otputovao u Katar, javlja Rojters. Zelenski želi razgovor sa Putinom, ali je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da nisu obavljene pripreme za takav sastanak.
Ključne reči

Vladimir PutinRojtersSergej LavrovKatarRusijaTurskaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

