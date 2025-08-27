Policija identifikovala napadača koji je ubio dvoje dece u školi u Mineapolisu

Nova pre 11 minuta  |  Autor: N1
Policija identifikovala napadača koji je ubio dvoje dece u školi u Mineapolisu

Policija je identifikovala napadača, koji je danas ubio dvoje dece u školi u Mineapolisu, kao Robina Vestmana, reklo je za CNN više službenika za sprovođenje zakona upoznatih sa slučajem.

Podsetimo, najmanje dvoje dece je ubijeno u pucnjavi u Mineapolisu tokom školske mise povodom prve nedelje škole, saopštila je policija. Napadač, koji je mrtav, identifikovan je kao Robin Vestman, rekli su za CNN brojni zvaničnici za sprovođenje zakona, obavešteni o slučaju.Policija je identifikovala napadača, koji je danas ubio dvoje dece u školi u Mineapolisu, kao Robina Vestmana, reklo je za CNN više službenika za sprovođenje zakona upoznatih sa slučajem,
