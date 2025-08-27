RTS: Ponovo odložene američke sankcije NIS-u na mesec dana

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je, po šesti put, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ovog puta do 26. septembra, javila je jutros Radio televizija Srbije (RTS).

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da će "NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima". Ona je navela da je "krajnji cilj uklanjanje NIS-a sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije" i nada se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprineti