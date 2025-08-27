"Flamingo" – ukrajinska raketa koja menja pravila igre i izaziva Moskvu

Rat u Ukrajini – 1.281. dan. U najnovijem talasu ukrajinskih napada, ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane tokom noći oborili su 26 bespilotnih letelica iznad pet regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Najintenzivniji napad zabeležen je u Rostovskoj oblasti, gde je, nakon pada jednog drona, došlo do eksplozije i požara na krovu stambene zgrade. Nema povređenih. Istovremeno, ukrajinske vlasti navode da su ruske trupe napale dva okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, pri čemu su oštećeni soliter

Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba" Isporuke nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba", koje su bile prekinute nakon raketnog napada Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, mogu se nastaviti u četvrtak uz smanjene količine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Zamenik ministra energetike Rusije Pavel Sorokin me je obavestio da je nakon intenzivnog rada pronađeno privremeno rešenje, tako da