"Flamingo" – ukrajinska raketa koja menja pravila igre i izaziva Moskvu

RTS pre 14 minuta
Rat u Ukrajini – 1.281. dan. U najnovijem talasu ukrajinskih napada, ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane tokom noći oborili su 26 bespilotnih letelica iznad pet regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Najintenzivniji napad zabeležen je u Rostovskoj oblasti, gde je, nakon pada jednog drona, došlo do eksplozije i požara na krovu stambene zgrade. Nema povređenih. Istovremeno, ukrajinske vlasti navode da su ruske trupe napale dva okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, pri čemu su oštećeni soliter

Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba" Isporuke nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba", koje su bile prekinute nakon raketnog napada Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, mogu se nastaviti u četvrtak uz smanjene količine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Zamenik ministra energetike Rusije Pavel Sorokin me je obavestio da je nakon intenzivnog rada pronađeno privremeno rešenje, tako da
Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Blic pre 15 minuta
Euronews pre 4 minuta
RTV pre 25 minuta
Pravda pre 3 sata
NIN pre 4 sati
B92 pre 4 sati
Alo pre 3 sata
Ključne reči

Vladimir PutinUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiMoskvaUkrajinaNaftovodAerodromItalijaRusijaNemačkaDanskaŠvedskaFajnenšel tajmsSB UNFarmaKijevTurskapožarMađarskaFrancuskanaftaVladimir Zelenski

Danas pre 15 minuta
N1 Info pre 4 minuta
Blic pre 9 minuta
Blic pre 0 minuta
Uživo dvoje dece ubijeno i 20 povređenih u pucnjavi u školi u Americi! Jake policijske snage na licu mesta: Napadač izvršio samoubistvo vatrenim oružjem (foto, video)

Blic pre 0 minuta