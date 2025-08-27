Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu – dekan Alanović nudi dijalog, studenti mu dali dva sata da odgovori na zahteve

RTS pre 18 minuta
Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu – dekan Alanović nudi dijalog, studenti mu dali dva sata da odgovori na zahteve

Studenti koji su devet meseci blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu i građani koji ih podržavaju ponovo su se danas okupili ispred zgrade ove visokoškolske ustanove. Iz zgrade je izašao kordon policije, javlja dopisnik RTS-a. Dekan Milivoj Alanović izjavio je ranije danas da je još u zgradi fakulteta i da je ušao kako bi obezbedio uslove za održavanje ispitnog roka jer je to neophodno za opstanak ove visokoobrazovne ustanove. Rekao je i da je studentima u blokadi predložio dijalog kako bi se našlo

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i danas se održava protest, nakon što su juče studenti koji su blokirali ovu visokoškolsku ustanovu devet meseci, morali da izađu iz nje, kada je dekan Milivoj Alanović ušao sa još nekoliko profesora i promenio bravu na ulazu. Nešto pre 15 časova, za kada je najavljen protest, iz zgrade Filozofskog fakulteta izašao je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji obezbeđuje zgradu. U blizini fakulteta
