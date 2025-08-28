Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta: Naš kolega u Novom Sadu uhapšen u autobusu

Studenti koji blokiraju Filozofski fakultet u Novom Sadu saopštili su večeras da je njihov kolega uhapšen u autobusu i da ga policija vodi u Policijsku upravu u Ulici kralja Petra. „Kolega je upravo uhapšen! U autobusu! Izvukli su ga i vode u PU u Ulici kralja Petra.

Po navodima policije, vode ga u PU kralja Petra. Za dalje korake javljamo čim saznamo gde je i zašto je uhapšen“, naveli su studenti u objavama na društvenim mrežama. Uhapšenje je usledilo nakon što je istekao rok koji su studenti dali dekanu da povuče policiju i žandarmeriju iz zgrade fakulteta. Nedugo zatim došlo je do sukoba demonstranata i policije, u kojima je više stotina građana pokušalo nasilno da uđe u zgradu. Dekan Filozofskog fakulteta od utorka ujutro