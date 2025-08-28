Novinari N1 i Nove maltretirani i u hotelu Bristol zbog pokušaja da dobiju izjavu od Stena Milera (VIDEO)

Danas pre 20 minuta
Reporteri televizija N1 i Nova bili su zadržani u hotelu Bristol u Beogradu nakon pokušaja da od direktora Junajted Grupe Stena Milera, koji boravi tamo, dobije komentar na izveštaj istraživačke mreže OCCRP da je sa direktorom Telekoma Srbije Milanom Lučićem dogovarao smenu direktorke Junajted Medija, vlasnika ove dve televizije, i promenu njihovih uređivačkih politika. Kako izveštava Nova „nakon otprilike sat vremena maltretiranja, oboje novinara su pušteni“.
