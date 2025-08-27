Ljudi u suzama izlazili, Gordan čvrsto drži očevu sliku: Sahranjen Branislav Kičić uz ovu pesmu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Ljudi u suzama izlazili, Gordan čvrsto drži očevu sliku: Sahranjen Branislav Kičić uz ovu pesmu

Sahranjen je Branislav Kičić, proslavljeni reditelj i otac glumca Gordana Kičića na Novom groblju.

Naime, Gordanov otac će biti kremiran, a danas, 27. avgusta su ga najbliži članovi porodice, prijatelji i mnogobrojne kolege ispratili na večni počinak. Reditelj Kičić, sahranjen je uz pesmu Bob Dilana. Nakon emotivnog ispraćaja, glumci su iz kapele izašli u suzama. Gordan je po izlasku iz kapele porazgovarao sa kolegama, a iz ruku nije ispuštao očevu fotografiju. Gordan se sve vreme ispred kapele dostojanstveno držao, a njegova supruga je bila sve vreme uz njega.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Žena Gordana Kičića se ne odvaja od glumca: Slomljena od bola na groblju, evo kako izgleda (Foto)

Žena Gordana Kičića se ne odvaja od glumca: Slomljena od bola na groblju, evo kako izgleda (Foto)

Mondo pre 40 minuta
Igrao u hit seriji "Otvorena vrata", pa otišao u monahe: Bivši glumac služio opelo na sahrani Branislava Kičića

Igrao u hit seriji "Otvorena vrata", pa otišao u monahe: Bivši glumac služio opelo na sahrani Branislava Kičića

Mondo pre 45 minuta
Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Hello pre 2 sata
Glumac koji se zamonašio držao opelo na sahrani branislava Kičića: Gordan Kičić sve vreme u rukama nosio sliku oca: Tuga na…

Glumac koji se zamonašio držao opelo na sahrani branislava Kičića: Gordan Kičić sve vreme u rukama nosio sliku oca: Tuga na Novom groblju

Blic pre 2 sata
Branislav Kičić ispraćen za kremaciju uz pesmu Boba Dilana: Glumac neutešan, supruga Zorana se nije odvajala od njega…

Branislav Kičić ispraćen za kremaciju uz pesmu Boba Dilana: Glumac neutešan, supruga Zorana se nije odvajala od njega, ispoštovan važan običaj (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Sahranjen otac Gordana Kičića uz bolnu pesmu: Glumac sliku ne ispušta, njegova žena ne prestaje da plače

Sahranjen otac Gordana Kičića uz bolnu pesmu: Glumac sliku ne ispušta, njegova žena ne prestaje da plače

Mondo pre 2 sata
Sahranjen otac Gordana Kičića: Branislava na večni počinak ispratio sin: Poslednji pozdrav uz pesmu Bob Dilana, glumci u…

Sahranjen otac Gordana Kičića: Branislava na večni počinak ispratio sin: Poslednji pozdrav uz pesmu Bob Dilana, glumci u suzama (foto, video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Gordan KičićSahrana

Kultura, najnovije vesti »

Kralj Čačka na 1. Beogradskom rok festivalu – pesnički glas savremenog rokenrola

Kralj Čačka na 1. Beogradskom rok festivalu – pesnički glas savremenog rokenrola

Danas pre 11 minuta
Kviz: Koliko poznajete likove iz serije "Senke nad Balkanom"

Kviz: Koliko poznajete likove iz serije "Senke nad Balkanom"

Blic pre 5 minuta
Dokumentarni film „Čovjek lavina“, u slavu Dragoljuba Đuričića, premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Herceg Novom…

Dokumentarni film „Čovjek lavina“, u slavu Dragoljuba Đuričića, premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Herceg Novom

Danas pre 40 minuta
Igrao u hit seriji "Otvorena vrata", pa otišao u monahe: Bivši glumac služio opelo na sahrani Branislava Kičića

Igrao u hit seriji "Otvorena vrata", pa otišao u monahe: Bivši glumac služio opelo na sahrani Branislava Kičića

Mondo pre 45 minuta
Žena Gordana Kičića se ne odvaja od glumca: Slomljena od bola na groblju, evo kako izgleda (Foto)

Žena Gordana Kičića se ne odvaja od glumca: Slomljena od bola na groblju, evo kako izgleda (Foto)

Mondo pre 40 minuta