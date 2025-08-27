Ljudi u suzama izlazili, Gordan čvrsto drži očevu sliku: Sahranjen Branislav Kičić uz ovu pesmu

Sahranjen je Branislav Kičić, proslavljeni reditelj i otac glumca Gordana Kičića na Novom groblju.

Naime, Gordanov otac će biti kremiran, a danas, 27. avgusta su ga najbliži članovi porodice, prijatelji i mnogobrojne kolege ispratili na večni počinak. Reditelj Kičić, sahranjen je uz pesmu Bob Dilana. Nakon emotivnog ispraćaja, glumci su iz kapele izašli u suzama. Gordan je po izlasku iz kapele porazgovarao sa kolegama, a iz ruku nije ispuštao očevu fotografiju. Gordan se sve vreme ispred kapele dostojanstveno držao, a njegova supruga je bila sve vreme uz njega.