Jačanje saradnje Srbije i SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na sastanku sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom naglasio opredeljenje Srbije da u odnosima sa Sjedinjenim Državama promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, uz stavljanje težišta na razvoj ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje.

“Razmenili smo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa”, napisao je Vučić na Instagramu. On navodi i da je američkom zvaničniku zahvalio za dosadašnju kontinuiranu podršku Sjedinjenih Država procesu evrointegracija Srbije. “Konstatovao sam da se naša ekonomska saradnja intenzivno razvija, prvenstveno kroz sve veće investicije