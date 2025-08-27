Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

Nakon pet dana obustave kasno sinoć postignut je dogovor oko deblokade željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori, potvrdio je za Portal Analitika predstavnik zaposlenih Andrej Kaluđerović.

„Postigli smo dogovor. Vozovi su pušteni u saobraćaj, rad je počeo, obustava je prekinuta“, kazao je Kaluđerović za Analitiku. Isitče da su se dogovorili oko zarada. „Postigli smo kompromis sa menadžmentom i Ministarstvom saobraćaja. Od jutros sve normalno funkcioniše“, kazao je Kaluđerović. Autor: dnevno.me Izvor: Portal Analitika