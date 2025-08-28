Danas je velika Gospojina Ovo su najvažniji običaji, narod veruje da jedno nikako ne valja raditi

Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice, u našoj zemlji slavi se 28. avgusta

Dan kada se Majka Božija vaznela na nebesa jedan je od najvećih, najvažnijih i najpoštovanijih praznika u celom hrišćanskom svetu. Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice, u Srbiji se slavi 28. avgusta i predstavlja uspomenu na trenutak kada je Devica Marija okončala svoj ovozemaljski život i predala duh u ruke Spasitelja. Marija, majka Isusova, smatra se najvećom sveticom. Iako njen život posle Hristovog raspeća nije opisan u Bibliji, i njeno ime iz Novog