Danas je velika Gospojina Ovo su najvažniji običaji, narod veruje da jedno nikako ne valja raditi

Alo pre 25 minuta
Danas je velika Gospojina Ovo su najvažniji običaji, narod veruje da jedno nikako ne valja raditi

Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice, u našoj zemlji slavi se 28. avgusta

Dan kada se Majka Božija vaznela na nebesa jedan je od najvećih, najvažnijih i najpoštovanijih praznika u celom hrišćanskom svetu. Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice, u Srbiji se slavi 28. avgusta i predstavlja uspomenu na trenutak kada je Devica Marija okončala svoj ovozemaljski život i predala duh u ruke Spasitelja. Marija, majka Isusova, smatra se najvećom sveticom. Iako njen život posle Hristovog raspeća nije opisan u Bibliji, i njeno ime iz Novog
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Velika Gospojina: praznik majki i dece, dan kada se prema verovanju ne rade nikakvi poslovi

Velika Gospojina: praznik majki i dece, dan kada se prema verovanju ne rade nikakvi poslovi

RTS pre 15 minuta
Velika Gospojina - jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Velika Gospojina - jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Biblija

Društvo, najnovije vesti »

Zašto cene u marketima nisu jednostavna priča o maržama trgovaca

Zašto cene u marketima nisu jednostavna priča o maržama trgovaca

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Sunčano i toplo tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 36 stepeni

Sunčano i toplo tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 36 stepeni

RTS pre 30 minuta
Velika Gospojina: praznik majki i dece, dan kada se prema verovanju ne rade nikakvi poslovi

Velika Gospojina: praznik majki i dece, dan kada se prema verovanju ne rade nikakvi poslovi

RTS pre 15 minuta
Danas je velika Gospojina Ovo su najvažniji običaji, narod veruje da jedno nikako ne valja raditi

Danas je velika Gospojina Ovo su najvažniji običaji, narod veruje da jedno nikako ne valja raditi

Alo pre 25 minuta
Žestoko ćemo se danas kuvati, a onda... Uskoro šok preokret! Rhmz popalio alarme (foto)

Žestoko ćemo se danas kuvati, a onda... Uskoro šok preokret! Rhmz popalio alarme (foto)

Alo pre 25 minuta