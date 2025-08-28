Neverovatan fenomen na Veliku Gospojinu Stotine zmija svake godine ulaze u crkvu na Kefaloniji – vernici tvrde da to označava samo jedno!

Pravoslavni vernici 28. avgusta slave Veliku Gospojinu, ali na grčkom ostrvu Kefalonija vezan je neobičan fenomen koji nauka još nije objasnila

Ovaj misteriozni događaj dešava se ne 28. avgusta, već 15. avgusta po starom kalendaru kada se praznik Uspenja Bogorodice tradicionalno slavio. Tog dana, stotine zmija dolaze u seosku crkvu Markopula, što je inspirisalo lokalne legende i priče koje traju vekovima. Na praznik Velika Gospojina, u crkvu Gospe Fiduse pristižu stotine zmija. Prema tvrdnjama meštana, one dolaze dan ili dva pred praznik i ostaju u crkvi sve dok se ne odsluži liturgija. Po završetku