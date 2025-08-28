Dašić: Čestitam slavu Saborne crkve i početak Gospojinskih svečanosti u Kragujevcu

RTK pre 3 sata
Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić čestitao je svim vernicima, sveštenstvu i monaštvu slavu Saborne crkve i početak XVI Gospojinskih svečanosti. „Njegovom viskopreosveštenstvu Mitropolitu Jovanu, svim vernicima, sveštenstvu i monaštvu čestitam slavu Saborne crkve i početak XVI Gospojinskih svečanosti u Kragujevcu.

U vremenu brojnih izazova kroz koje prolazimo kao društvo, ovaj praznik nas podseća na vrednosti koje nas okupljaju – veru, jedinstvo i međusobno razumevanje. Gospojinske svečanosti, uz blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, a pod pokroviteljstvom grada Kragujevca i ove godine će svojim raznovrsnim kulturno – umetničkim programom, do 20. septembra, obogatiti duhovni i kulturni život grada. Neka nam praznik Uspenja
