Ekonomske mere po orbanovom modelu "To je ono što će se desiti i u Srbiji"

Alo pre 11 minuta
Ekonomske mere po orbanovom modelu "To je ono što će se desiti i u Srbiji"

Vlada Srbije danas donela je uredbu o ograničavanju marži

Vlada Srbije usvojila je danas uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Uredba obuhvata, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 23 kategorije proizvoda. To su: mleko i mlečni prozvodi, mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića i čaj, sveže voće i povrće, prarerada voća i povrća,hleb i peciva, mahunarke, smrznuti poizvodi, sveže i
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Od ponedeljka marže manje za 20 odsto: Poznato kolike će kazne plaćati trgovci koji ne budu poštovali novu uredbu

Od ponedeljka marže manje za 20 odsto: Poznato kolike će kazne plaćati trgovci koji ne budu poštovali novu uredbu

Nova ekonomija pre 1 sat
Objavljena Uredba o ograničenju marži: Evo šta čeka trgovce i veletrgovce

Objavljena Uredba o ograničenju marži: Evo šta čeka trgovce i veletrgovce

Nedeljnik pre 1 sat
Vlada usvojila uredbu o ograničavanju marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije

Vlada usvojila uredbu o ograničavanju marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije

Blic pre 1 sat
Vlada ograničila marže na najviše 20 odsto u narednih šest meseci

Vlada ograničila marže na najviše 20 odsto u narednih šest meseci

Nova pre 2 sata
10 Razloga zašto su nove mere dobre za svakoga od nas Analiza profesora Dimitrijevića za Alo!

10 Razloga zašto su nove mere dobre za svakoga od nas Analiza profesora Dimitrijevića za Alo!

Alo pre 2 sata
Povećanje penzija od 1. decembra: Vučić danas saopštava koliko će iznositi

Povećanje penzija od 1. decembra: Vučić danas saopštava koliko će iznositi

Mondo pre 3 sata
Oko 20.000 proizvoda jeftinije od 1. septembra – na spisku i jaja, kafa, voće, povrće, ulje, brašno i pelene

Oko 20.000 proizvoda jeftinije od 1. septembra – na spisku i jaja, kafa, voće, povrće, ulje, brašno i pelene

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijePredsednik SrbijeMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

Struja poskupljuje 6,6% od oktobra, uz mere pomoći penzionerima i malim preduzećima

Struja poskupljuje 6,6% od oktobra, uz mere pomoći penzionerima i malim preduzećima

Naslovi.ai pre 36 minuta
Telekom Slovenije neznatno povećao prihode u prvoj polovici godine

Telekom Slovenije neznatno povećao prihode u prvoj polovici godine

SEEbiz pre 0 minuta
Europske banke zaustavile milijarde eura plaćanja putem PayPala zbog sumnje na prijevaru

Europske banke zaustavile milijarde eura plaćanja putem PayPala zbog sumnje na prijevaru

SEEbiz pre 10 minuta
Đedović Handanović: Povoljnija cena struje i za privredu

Đedović Handanović: Povoljnija cena struje i za privredu

Blic pre 11 minuta
Izmena saobraćaja na autoputu: Zatvorena zaustavna traka do 10. septembra

Izmena saobraćaja na autoputu: Zatvorena zaustavna traka do 10. septembra

Serbian News Media pre 10 minuta