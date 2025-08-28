Ekonomske mere po orbanovom modelu "To je ono što će se desiti i u Srbiji"

Vlada Srbije danas donela je uredbu o ograničavanju marži

Vlada Srbije usvojila je danas uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Uredba obuhvata, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 23 kategorije proizvoda. To su: mleko i mlečni prozvodi, mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića i čaj, sveže voće i povrće, prarerada voća i povrća,hleb i peciva, mahunarke, smrznuti poizvodi, sveže i