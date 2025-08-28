Šamar Kijevu od NATO članice "Ovo nije naš rat!"

Alo pre 1 sat
Šamar Kijevu od NATO članice "Ovo nije naš rat!"

Mađarska zahteva od Ukrajine da prestane sa provokacijama i pokušajima da je uvuče u vojni sukob sa Rusijom, sa kojim nema nikakve veze, izjavio je ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mađarske Peter Sijarto kao odgovor na izjave svog ukrajinskog kolege Andreja Sibige.

- Ovo nije naš rat! Mi nismo odgovorni za njega, nismo ga započeli, nismo učestvovali u njemu. Prestanite da nas provocirate, prestanite da ugrožavate našu energetsku bezbednost i da pokušavate da nas uvučete u svoj rat! – napisao je Sijarto na svojoj stranici na društvenoj mreži Iks. Ranije je mađarski ministar objavio da Budimpešta uvodi sankcije protiv komandanta ukrajinske vojne jedinice odgovorne za napade na naftovod „Družba“. Reč je o ukrajinskom
