AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Beta pre 1 sat

Vojnoj paradi u Pekingu iduće srede, 3. septembra, prisustvovaće i lideri Severne Koreje, Rusije, Belorusije, Irana, Kube, Indonezije, Mjanmara, Pakistana, Malezije i Srbije, navodi danas agencija AP i dodaje da se ne očekuje dolazak zvaničnika država Zapada.

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan biti na toj vojnoj paradi povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak, 25. avgusta, izjavio da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka s predsednikom Kine Si Đinpingom, ali tada nije rečeno kada i gde će to biti.

Juče, u sredu, ministar odbrane Bratislav Gašić je takođe razgovarao sa ambasadorom Mingom i potom je saopšteno da je "poseban akcenat bio na predstojećoj poseti državne delegacije Srbije Kini u okviru vojne parade povodom pobede u Drugom svetskom ratu u Aziji".

Ministarstvo odbrane je prenelo da je Gašić "naveo da lični odnosi dva lidera i predsednika - Aleksandra Vučića i Si Đinpinga. daju poseban pečat tradicionalno prijateljskim odnosima, za koje kažemo da su čelični" i "istakao značaj unapređenja saradnje u oblasti odbrane", s čime se saglasio ambasador Li.

(Beta, 28.08.2025)

Povezane vesti »

AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Radio sto plus pre 15 minuta
Vučić, Putin i Kim Džong Un kod Si Đinpinga na vojnoj paradi

Vučić, Putin i Kim Džong Un kod Si Đinpinga na vojnoj paradi

Danas pre 2 sata
Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Kini: U Peking stižu i Putin, Kim Džong Un, Lukašenko

Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Kini: U Peking stižu i Putin, Kim Džong Un, Lukašenko

Mondo pre 2 sata
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Blic pre 3 sata
Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Blic pre 3 sata
Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka…

Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata (foto)

Kurir pre 2 sata
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNIranBelorusijaKubaSeverna KorejaPakistanPekingKinaRusijaIndonezijaKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

RTV pre 5 minuta
CIK odlučio: Predsednički izbori u Republici Srpskoj 23. novembra

CIK odlučio: Predsednički izbori u Republici Srpskoj 23. novembra

Danas pre 10 minuta
Ukrajina priznala da je Rusija ušla u region Dnjepropetrovska: "Prvi napad ovakvih razmera, napredovanje zaustavljeno"

Ukrajina priznala da je Rusija ušla u region Dnjepropetrovska: "Prvi napad ovakvih razmera, napredovanje zaustavljeno"

Euronews pre 5 minuta
Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

RTS pre 10 minuta
CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

NIN pre 5 minuta