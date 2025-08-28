AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Radio sto plus pre 3 sata
AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan biti na toj vojnoj paradi povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu. Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak, 25. avgusta, izjavio da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka s predsednikom Kine Si Đinpingom,
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Putin, Kim i Lukašenko: Sinhua objavila ko će prisustvovati vojnoj paradi u Kini

Putin, Kim i Lukašenko: Sinhua objavila ko će prisustvovati vojnoj paradi u Kini

Sputnik pre 10 minuta
AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

NIN pre 30 minuta
Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Blic pre 1 sat
Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka…

Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata (foto)

Kurir pre 3 sata
AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Beta pre 4 sati
Vučić, Putin i Kim Džong Un kod Si Đinpinga na vojnoj paradi

Vučić, Putin i Kim Džong Un kod Si Đinpinga na vojnoj paradi

Danas pre 5 sati
Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Kini: U Peking stižu i Putin, Kim Džong Un, Lukašenko

Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Kini: U Peking stižu i Putin, Kim Džong Un, Lukašenko

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinUNIranSeverna KorejaPekingKinaPredsednik SrbijeRusijaKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

Jergoviću na fasadi zgrade u kojoj živi osvanula prijeteća poruka

Jergoviću na fasadi zgrade u kojoj živi osvanula prijeteća poruka

SEEbiz pre 5 minuta
OEBS podržao odluku o raspisivanju izbora za predsednika RS

OEBS podržao odluku o raspisivanju izbora za predsednika RS

N1 Info pre 10 minuta
Trampove mere "rade"? Američka ekonomija naglo porasla u drugom kvartalu po godišnjoj stopi od 3,3 odsto

Trampove mere "rade"? Američka ekonomija naglo porasla u drugom kvartalu po godišnjoj stopi od 3,3 odsto

Blic pre 15 minuta
(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni…

(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni soliteri, kuće, vrtići i zgrada EU

Blic pre 15 minuta
Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Blic pre 15 minuta