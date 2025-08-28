AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan biti na toj vojnoj paradi povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu. Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak, 25. avgusta, izjavio da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka s predsednikom Kine Si Đinpingom,