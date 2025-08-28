Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata (foto)

Kurir pre 4 sati  |  Beta-AFP)
Kim i Putin dolaze na sijevu vojnu paradu: Kina objavila koliko stranih lidera će biti u Pekingu za 80. godišnjicu završetka…

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog vođe i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu. Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera. Ovo će biti prva poseta Kim Džong Una Kini od januara 2019. godine. Kina planira da prikaže svoju vojnu moć svetu paradom na aveniji koja se graniči sa Trgom Tjenanmen. Kina će takođe u
Ključne reči

Vladimir PutinUNIranSeverna KorejaPekingKinaRusijaVojna paradaKim Džong UnŠi Đinpingkineski predsednikiranski predsednik

