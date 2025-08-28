AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Vojnoj paradi u Pekingu iduće srede, 3. septembra, prisustvovaće i lideri Severne Koreje, Rusije, Belorusije, Irana, Kube, Indonezije, Mjanmara, Pakistana, Malezije i Srbije, navodi danas agencija AP i dodaje da se ne očekuje dolazak zvaničnika država Zapada.

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan biti na toj vojnoj paradi povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu. Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će