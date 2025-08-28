Građani se i večeras okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Studenti, profesori i građani i večeras se okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta, gde su prisutne jake policijske snage.
U univerzitetskom kampusu izbrojane su na desetine različitih policijskih vozila.
Ispred ulaza u zgradu postrojen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a policajci večeras, za razliku od prethodnih noći, preko lica nose "fantomke".
Policijske snage u punoj opremi od utorka borave u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv dekana Milivoja Alanovića, dok kordoni Žandarmerije uz primenu sile sprečavaju studente u blokadi i profesore da uđu na fakultet.
Alanović je prethodno u utorak rano ujutro, sa još desetak nastavnika i zaposlenih, ušao u fakultetsku zgradu, promenio brave i izbacio studente u blokadi iz nje.
(Beta, 28.08.2025)