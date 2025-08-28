Građani se i večeras okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Beta pre 8 minuta

Studenti, profesori i građani i večeras se okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta, gde su prisutne jake policijske snage.

U univerzitetskom kampusu izbrojane su na desetine različitih policijskih vozila.

Ispred ulaza u zgradu postrojen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a policajci večeras, za razliku od prethodnih noći, preko lica nose "fantomke".

Policijske snage u punoj opremi od utorka borave u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv dekana Milivoja Alanovića, dok kordoni Žandarmerije uz primenu sile sprečavaju studente u blokadi i profesore da uđu na fakultet.

Alanović je prethodno u utorak rano ujutro, sa još desetak nastavnika i zaposlenih, ušao u fakultetsku zgradu, promenio brave i izbacio studente u blokadi iz nje.

(Beta, 28.08.2025)

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen vozač autobusa koji je učestvovao u udesu u Zemunu, određeno zadržavanje do 48h

MUP: Uhapšen vozač autobusa koji je učestvovao u udesu u Zemunu, određeno zadržavanje do 48h

N1 Info pre 8 minuta
VJT odredio zadržavanje od 48 sati vozaču autobusa GSP

VJT odredio zadržavanje od 48 sati vozaču autobusa GSP

Nova pre 13 minuta
Novi skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Novi skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Vreme pre 13 minuta
FOTO i VIDEO: Treći dan protesta ispred Filozofskog fakulteta

FOTO i VIDEO: Treći dan protesta ispred Filozofskog fakulteta

Moj Novi Sad pre 17 minuta
Na istoj lokaciji dve stravične saobraćajne nesreće! Kurir na licu mesta u Zemunu: Evo šta kažu očevici

Na istoj lokaciji dve stravične saobraćajne nesreće! Kurir na licu mesta u Zemunu: Evo šta kažu očevici

Kurir pre 18 minuta
Poginula devojčica (16), uhapšen vozač autobusa (61): Oglasio se MUP o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu

Poginula devojčica (16), uhapšen vozač autobusa (61): Oglasio se MUP o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu

Kurir pre 3 minuta
Još jedan protest ispred Filozofskog: Studenti kraj zgrade, u njoj dekan, policija i "odabrani profesori"

Još jedan protest ispred Filozofskog: Studenti kraj zgrade, u njoj dekan, policija i "odabrani profesori"

N1 Info pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Određeno zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 13 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Danas pre 8 minuta
Najlepše svetske atrakcije koje možete posetiti potpuno besplatno

Najlepše svetske atrakcije koje možete posetiti potpuno besplatno

Danas pre 8 minuta
Francuska i Bosna i Hercegovina ubedljivi na startu Evrobasketa

Francuska i Bosna i Hercegovina ubedljivi na startu Evrobasketa

Danas pre 13 minuta
„Dobro jutro, Kolumbo!“: Reakcije na izjavu Danice Grujičić da se nada da će SNS pasti

„Dobro jutro, Kolumbo!“: Reakcije na izjavu Danice Grujičić da se nada da će SNS pasti

Danas pre 43 minuta