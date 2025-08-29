Uznemirujuće! Snimljen trenutak kada je autobus udario devojčicu u Zemunu: Užas trajao 47 sekundi

Oglasio se MUP

Snimak nadzornih kamera zabeležio je poslednje trenutke devojčice (16) koja je poginula u stravičnoj nesreći kada je na nju, na pešačkom prelazu dok je prelazila na zeleno svetlo, udario gradski autobus kojim im upravljao M.T. (61), koji nije stao na crveno. Na video-snimku se vidi kako devojčica prvo stoji na pešačkom prelazu, a onda trčećim korakom kreće da prelazi ulicu. Samo sekund kasnije, autobus je naleteo na nju. Kako se vidi, vozač autobusa je izgubio