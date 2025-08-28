Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba na AP KiM: "Predstavljeni primeri nasilja nad Srbima"

Delegacija Srpske liste razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom o problemima sa kojima se suočava srpski narod na AP Kosovu i Metohiji, a na sastanku su predstavljeni i primeri institucionalnog nasilja nad Srbima.

- Tokom razgovora analizirana je političko-bezbednosna situacija, kao i brojni problemi sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji. Predstavljeni su primeri institucionalnog nasilja koje nad Srbima sprovodi režim u Prištini pred očima međunarodne zajednice - navedeno je na Instagram nalogu Srpske liste. Dodaje se da je Srpska lista ukazala da "režim Aljbina Kurtija sistematski uskraćuje i negira osnovna prava srpskog naroda, sprovodi kontinuiranu