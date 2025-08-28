MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja pokušali su večeras nasilno da uđu u prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji od juče, po pozivu dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.

Prema podacima MUP-a, oko 22:20 časova, oko 300 građana nasrnulo je na glavni ulaz fakulteta, ignorišući više prethodnih upozorenja policije. Tom prilikom napadnut je kordon Interventne jedinice policije (IJP). Policija je, uz upotrebu sredstava prinude i potiskivanjem, odbila napad i udaljila okupljene od ulaza. Tokom sukoba, demonstranti su, prema navodima MUP-a, koristili fizičku silu, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i druge predmete. Jedinice Žandarmerije