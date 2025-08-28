MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

Danas pre 23 minuta  |  Danas Online
MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja pokušali su večeras nasilno da uđu u prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji od juče, po pozivu dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.

Prema podacima MUP-a, oko 22:20 časova, oko 300 građana nasrnulo je na glavni ulaz fakulteta, ignorišući više prethodnih upozorenja policije. Tom prilikom napadnut je kordon Interventne jedinice policije (IJP). Policija je, uz upotrebu sredstava prinude i potiskivanjem, odbila napad i udaljila okupljene od ulaza. Tokom sukoba, demonstranti su, prema navodima MUP-a, koristili fizičku silu, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i druge predmete. Jedinice Žandarmerije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasio se MUP o sukobima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Gađali su kamenicama, jajima i koristi pirotehniku"

Oglasio se MUP o sukobima ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Gađali su kamenicama, jajima i koristi pirotehniku"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPžandarmerija

Politika, najnovije vesti »

Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba na AP KiM: "Predstavljeni primeri nasilja nad Srbima"

Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba na AP KiM: "Predstavljeni primeri nasilja nad Srbima"

Blic pre 23 minuta
Ko je Muhamed Ali u politici: Sagovornici Danasa o „jakom Vučiću“ i „slaboj opoziciji“

Ko je Muhamed Ali u politici: Sagovornici Danasa o „jakom Vučiću“ i „slaboj opoziciji“

Danas pre 23 minuta
Milošević je pobeđen, njegov sistem nije

Milošević je pobeđen, njegov sistem nije

Radar pre 18 minuta
MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

Danas pre 23 minuta
Gert Jan Kopman sutra u radnoj poseti Beogradu: Sastaće se sa Vučićem

Gert Jan Kopman sutra u radnoj poseti Beogradu: Sastaće se sa Vučićem

Blic pre 38 minuta