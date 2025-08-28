Gert Jan Kopman sutra u radnoj poseti Beogradu: Sastaće se sa Vučićem

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman sutra će boraviti u radnoj poseti Beogradu, saopštila je danas Evropska kuća.

Kako je najavljeno u saopštenju Evropske kuće, tokom posete Kopman će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem, kao i sa predstavnicima parlamentarnih opozicionih stranaka i organizacija civilnog društva. U saopštenju se navodi da će razgovori biti posvećeni političkoj situaciji u Srbiji,