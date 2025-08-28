Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

Cenzolovka pre 2 sata
Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

Nakon što je Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) otkrio da je novi direktor Junajted Grupe razgovarao sa direktorom Telekoma Srbije o slabljenju N1, predsednik NUNS-a Željko Bodrožić kaže da se nada da će BC Partners (većinski vlasnik Junajted Grupe) "stati na loptu", razmisliti o svojoj reputaciji i odbiti da ulazi u pokvarene dilove sa režimom u Srbiji, koji, kako kaže, mučki tretira svoje građane.

Podsetimo, novi direktor Junajted Grupe ( United Group, UG) Sten Miler i direktor državnog Telekoma Srbija Vladimir Lučić razgovarali su o slabljenju televizije N1 i ostalih medija u okviru kompanije United Media, poslednjeg nezavisnog emitera u Srbiji, otkriva OCCRP, pozivajući se na izvor upoznat sa internim razgovorima, ali i na fotografije i procurele interne prepiske. Miler, koji je imenovan za direktora UG u junu od strane većinskog vlasnika britanskog
