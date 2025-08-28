Važno za građane Vlada danas donosi Uredbu o smanjenju marži ovih 20 hiljada artikala na sniženju

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Vlada Srbije u toku dana doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži i da će od ponedeljka oko 20.000 proizvoda-artikala imati nižu cenu.

Mali je istakao da je uredba o snižavanju trgovačkih marži rezultat razgovora sa predstavnicima trgovačkih lanaca. - Nismo izašli sa ovim merama protiv trgovinskih lanaca već smo seli sa njima i postigli konačan odgovor. Ne radimo protiv bilo koga, nikome nije cilj da uništava svoju privredu. Od 1. septembra svi će moći da vide da li će ova mera dati rezultate. Tržišna inspelcija biće zadužena za kontrolu - rekao je ministar finansija za RTS. On je istakao da je i