Danas Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Uspenja presvete Bogorodice, koji je u narodu poznat kao Velika Gospojina.

Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, koji se slavi 28. avgusta po gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru. Praznik je posvećen Uspenju (usnuću) Presvete Bogorodice, odnosno danu kada je Bogorodica preminula i bila uznesena na nebo. Prema predanju, Bogorodica je umrla prirodnom smrću, a njen duh je preuzeo sam Hristos. Apostoli su se, čudesno sabrani iz svih krajeva sveta, okupili da je isprate. Tri dana nakon sahrane,