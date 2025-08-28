Danas Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Danas Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Uspenja presvete Bogorodice, koji je u narodu poznat kao Velika Gospojina.

Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, koji se slavi 28. avgusta po gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru. Praznik je posvećen Uspenju (usnuću) Presvete Bogorodice, odnosno danu kada je Bogorodica preminula i bila uznesena na nebo. Prema predanju, Bogorodica je umrla prirodnom smrću, a njen duh je preuzeo sam Hristos. Apostoli su se, čudesno sabrani iz svih krajeva sveta, okupili da je isprate. Tri dana nakon sahrane,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Verovanja na Gospojinu: Šta donosi zdravlje, a šta nesreću

Verovanja na Gospojinu: Šta donosi zdravlje, a šta nesreću

InfoKG pre 0 minuta
Danas je Velika Gospojina

Danas je Velika Gospojina

OK radio pre 19 minuta
Da li se posti na Veliku Gospojinu? Obavezno izgovorite ovu molitvu i ispoštujte jedan običaj

Da li se posti na Veliku Gospojinu? Obavezno izgovorite ovu molitvu i ispoštujte jedan običaj

Kurir pre 14 minuta
Danas je Velika Gospojina – jedan od pet Bogorodičinih praznika koji su crveno slovo

Danas je Velika Gospojina – jedan od pet Bogorodičinih praznika koji su crveno slovo

Glas Šumadije pre 1 sat
Danas je Velika Gospojina – slava Zrenjanina i Novog Bečeja

Danas je Velika Gospojina – slava Zrenjanina i Novog Bečeja

Zrenjaninski pre 50 minuta
Danas je veliko crveno slovo

Danas je veliko crveno slovo

Ozon press pre 1 sat
Velika Gospojina — jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Velika Gospojina — jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

velika gospojina

Društvo, najnovije vesti »

Spasavanje studenta Balaća

Spasavanje studenta Balaća

Peščanik pre 24 minuta
Danas je Velika Gospojina

Danas je Velika Gospojina

OK radio pre 19 minuta
Dugovi za struju: Jedni troše, drugi plaćaju

Dugovi za struju: Jedni troše, drugi plaćaju

Danas pre 10 minuta
Studenti objavili fotografije povređenih kolega i građana: Policija sinoć bacala pirotehniku ispred Filozofskog fakulteta…

Studenti objavili fotografije povređenih kolega i građana: Policija sinoć bacala pirotehniku ispred Filozofskog fakulteta, jedna osoba ostala bez sluha

Nova pre 35 minuta
Sve krvavije ruke Aleksandra Vučića: Povređeni studenti u Novom Sadu

Sve krvavije ruke Aleksandra Vučića: Povređeni studenti u Novom Sadu

Ozon press pre 24 minuta