"Nije srećan, ali nije ni iznenađen": Bela kuća otkrila reakciju Trampa na bombardovanje Kijeva, raste broj mrtvih

Mondo pre 8 minuta  |  Aleksandar Blagić
"Nije srećan, ali nije ni iznenađen": Bela kuća otkrila reakciju Trampa na bombardovanje Kijeva, raste broj mrtvih

Portparolka Bele kuće Kerolin Levit održala je konferenciju za medije povodom ruskog bombardovanja Kijeva tokom noći srede na četvrtak.

Prema poslednjim informacijama, poginulo je 18 osoba, a veliki broj ljudi je zadobio povrede. "Predsednik Tramp nije srećan, ali nije ni iznenađen. U sukobu koji traje jako dugo učestvuju dve države. Rusija je pokrenula ovaj napad na Kijev, ako što je Ukrajina nedavno pogodila rusku naftnu industriju. Predsednik Tramp želi da se rat završi, ali to moraju da žele i dvojica lidera tih zemalja", saopštila je portparolka Bele kuće, prenosi " Skaj Njuz". Da podsetimo,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srušila se petospratnica, ljudi zatrpani u ruševinama: Brutalan ruski napad na Kijev: Gorele zgrade, ima mrtvih, jezivi…

Srušila se petospratnica, ljudi zatrpani u ruševinama: Brutalan ruski napad na Kijev: Gorele zgrade, ima mrtvih, jezivi prizori iz Ukrajine (foto, video)

Blic pre 18 minuta
(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni…

(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni soliteri, kuće, vrtići i zgrada EU

Blic pre 18 minuta
(Video) Vatrena kugla prekrila nebo, dan se pretvorio u tamu! Objavljen snimak trenutka zastrašujućeg udara na centar Kijeva…

(Video) Vatrena kugla prekrila nebo, dan se pretvorio u tamu! Objavljen snimak trenutka zastrašujućeg udara na centar Kijeva: Dve eksplozije u nekoliko sekundi, iz Kremlja stižu sramni izgovori

Blic pre 18 minuta
Ovo je Trampova reakcija na ruski napad na Kijev: Porastao broj mrtvih, među žrtvama i deca (foto/video)

Ovo je Trampova reakcija na ruski napad na Kijev: Porastao broj mrtvih, među žrtvama i deca (foto/video)

Kurir pre 3 minuta
Trampovu portparolku pitali o razornom ruskom napadu: "i Ukrajina je nedavno gađala ruske rafinerije nafte"

Trampovu portparolku pitali o razornom ruskom napadu: "i Ukrajina je nedavno gađala ruske rafinerije nafte"

Večernje novosti pre 3 minuta
Guteres osudio masovni ruski napad na Kijev i pozvao na prekid vatre

Guteres osudio masovni ruski napad na Kijev i pozvao na prekid vatre

RTV pre 2 sata
Fon der Lajen: Putin treba da dođe za pregovarački sto

Fon der Lajen: Putin treba da dođe za pregovarački sto

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBela kućaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

„Razmena teritorija koja se nija dogodila“: Konfuzija u Trampovom timu, šta je Putin rekao Vitkofu?

„Razmena teritorija koja se nija dogodila“: Konfuzija u Trampovom timu, šta je Putin rekao Vitkofu?

Danas pre 1 sat
Frans pres: Izbori za predsednika RS test sposobnosti centralne vlasti podeljene BIH da vlada

Frans pres: Izbori za predsednika RS test sposobnosti centralne vlasti podeljene BIH da vlada

Danas pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev – 14 stradalo, 48 povređenih; Opet stiže nafta kroz "Družbu"

UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev – 14 stradalo, 48 povređenih; Opet stiže nafta kroz "Družbu"

RTV pre 18 minuta
Srušila se petospratnica, ljudi zatrpani u ruševinama: Brutalan ruski napad na Kijev: Gorele zgrade, ima mrtvih, jezivi…

Srušila se petospratnica, ljudi zatrpani u ruševinama: Brutalan ruski napad na Kijev: Gorele zgrade, ima mrtvih, jezivi prizori iz Ukrajine (foto, video)

Blic pre 18 minuta
(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni…

(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni soliteri, kuće, vrtići i zgrada EU

Blic pre 18 minuta