"Nije srećan, ali nije ni iznenađen": Bela kuća otkrila reakciju Trampa na bombardovanje Kijeva, raste broj mrtvih

Portparolka Bele kuće Kerolin Levit održala je konferenciju za medije povodom ruskog bombardovanja Kijeva tokom noći srede na četvrtak.

Prema poslednjim informacijama, poginulo je 18 osoba, a veliki broj ljudi je zadobio povrede. "Predsednik Tramp nije srećan, ali nije ni iznenađen. U sukobu koji traje jako dugo učestvuju dve države. Rusija je pokrenula ovaj napad na Kijev, ako što je Ukrajina nedavno pogodila rusku naftnu industriju. Predsednik Tramp želi da se rat završi, ali to moraju da žele i dvojica lidera tih zemalja", saopštila je portparolka Bele kuće, prenosi " Skaj Njuz". Da podsetimo,