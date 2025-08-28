"Nikola je to potvrdio na Eurobasketu": Majami se javio zbog najmlađeg reprezentativca Srbije

Nikola Jović vezao je dobre partije u dresu reprezentacije Srbije, bio je najmlađi reprezentativac vredan pažnje, pa je čak i Majami iz NBA lige poslao poruku svom igraču.

Srbija je dominantno otvorila Eurobasket, a mladi Jović bio je najefikasniji na terenu i meč je završio sa 18 poena, šest asistencija i četiri skoka. Jović je i tokom pripremnih partija pred Evropsko prvenstvo imao zapažene rezultate, pa je na startu turnira pokazao da to nije slučajnost. Do osmog minuta igrač Majamija je već imao 12 poena, a svega pola koša nedostajalo mu je da izjednači rekord sa Nikolom Jokićem koji je najbolji poenter-debitant na Eurobasketu u