Vremenska prognoza za 28. avgust: Sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni

Visok vazdušni prititsak obezbediće vedro vreme, a iz alžirske postinje preko Mediterana stizaće sve topliji vazduh u Srbiju.

Sutra jutarnja temperatura od samo 7 stepeni do 20, najviša dnevna od 32 do 36. Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujni južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 stepeni na jugu Srbije do 20 stepeni u Beogradu i na jugu Banata, a najviša od 32 do 36 stepeni. U subotu se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak