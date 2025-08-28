"Srbija eksplodira ispod naših guzica": Transkript razgovora Lučića i Milera o smeni direktorke UM koju je tražio Vučić

Novinarska mreža OCCRP i KRIK došli su do audio snimka razgovora između Stana Milera, generalnog direktora United Group-e, i Vladimira Lučića, direktora Telekoma Srbija i bliskog saradnika predsednika Aleksandra Vučića.

Na početku svog snimljenog razgovora s Lučićem, Miler se osvrnuo na nestabilnu situaciju, rekavši: „Srbija eksplodira ispod naših guzica.“ U ovom razgovoru Lučić kaže Mileru da je predsednik Srbije tražio da se smeni jedna od ključnih osoba kompanije United Media Aleksandra Subotić – pod čijom upravom rade mediji N1, Nova S, Danas, Radar. Miler je Lučiću objasnio da pre smene Subotić mora prvo da oslabi kompaniju koju vodi: „Moram da napravim tu kompaniju veoma