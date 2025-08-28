Lučić: Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom za milione evra, Vučić nikad nije tražio bilo čiju smenu

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom Srbija za milione evra i istakao da predsednik Aleksandar Vučić nikada nije tražio bilo čiju smenu. "Predsednik Vučić nikada nije zatražio smenu bilo koga iz kompanija Junajted grupa ili Junajted medija", rekao je Lučić za Tanjug povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio