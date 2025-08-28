Počinju Gospojinske svečanosti u Kragujevcu

Tradicionalna duhovna manifestacija Gospojinske svečanosti, koju organizuje Šumadijska eparhija pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, počinje danas.

U okviru 16. Gospojinskih svečanosti u Kragujevcu i ove godine biće organizovan Sabor narodnog stvaralaštva, 28. avgusta, na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi jedan od četiri najveća praznika posvećenih Bogorodici, „Uspenije Presvete Bogorodice”. Ovaj praznik je i slava Saborne crkve u Kragujevcu. Posle jutarnje Svete Arhijerejske Liturgije u 8 sati, uz blagoslov Njegovog Preosveštenstva episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, u 11 sati biće svečano otvorena