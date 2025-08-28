Dijalog sa teroristima

I kod Vučića polako sazreva svest da kroz sva ova previranja, u najboljem slučaju, može proći gubeći samo vlast

Šta se u prethodnih nekoliko dana „prevrnulo“ u glavi Aleksandra Vučića, pa je umesto nedavno upućene pretnje da ćemo videti iznenađujuće odluke i odlučnu akciju države stigao do skoro molećivih poziva studentima na debatu pred televizijskim kamerama? I to nakon što ih je nazivao ustašama, teroristima, batinao i hapsio, a njegove falange, koje je u međuvremenu pomilovao, akademcima lomile kosti. Može biti da je reč o spoznaji da su svi represivni metodi nepovratno