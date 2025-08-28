Izbor urednika: Crna jedra, duža forma, igra otkrivanja

Redakcija za kulturu preporučuje…

Do 7. septembra, u Domu omladine Beograda, traje izložba Druga strana priče Anđele Amidžić. Umetnica u projektu istražuje kako se oblikuju naši unutrašnji svetovi: „Poleđina veza, poput nesvesnog, nosi apstrahovane simbole i priča priču koja na prvi pogled može delovati nedokučivo, ali nas poziva da zavirimo dublje.“ Jelena Lengold, Srđan V. Tešin i Vasa Pavković, članovi žirija za dodelu nagrade „Voja Čolanović“, odlučili su većinom glasova da je najbolja knjiga