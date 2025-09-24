"Aljbin Kurti je prešao crvenu liniju"

Zvaničnik američkog Stejt departmenta rekao je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurtiji, pokušajem da spreči učešće Srpske liste na lokalnim izborima na KiM, "prešao crvenu liniju".

Neimenovani zvaničnik je za prištinsku Kohu rekao da je bilo akcija na severu KiM koje Vašington smatra destabilizujućim, ali da je posebno zabrinjavajuć pokušaj da Srbi budu sprečeni da biraju svoje predstavnike. Dodao je da je u vezi sa tim akcijama vođen "niz razgovora sa Kurtijem privatno i diplomatski", kao što, kako je rekao, SAD uvek čine "u vezi sa uznemirujućim akcijama". "Takođe smo bili jasni da će biti posledica ako se ovo nastavi. I u jednom trenutku