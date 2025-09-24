"Kurti je prešao crvenu liniju" Šamarčina za Prištinu! Stejt department prekida sve planove!

Alo pre 1 sat
"Kurti je prešao crvenu liniju" Šamarčina za Prištinu! Stejt department prekida sve planove!

Akcija tzv. kosovskog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, koja je za SAD "prešla crvenu liniju" i dovela do odluke o obustavi planiranog strateškog dijaloga, između ostalog je "pokušaj da se spreči učešće Srpske liste na izborima", izjavio je visoki zvaničnik američkog Stejt departmenta za Kohu.

"Jedna stvar koju bih posebno istakao, a koja nas je najviše zabrinjavala, bili su konkretni napori da se spreče građani Kosova, a u ovom slučaju kosovski Srbi, da biraju svoje predstavnike, kako u širem smislu, tako i na rukovodećim pozicijama u institucijama. Postoji niz akcija u širem smislu, vezanih za sever, za koje smatramo da bi bile destabilizujuće i zbog kojih smo izrazili zabrinutost. Ali mislim da je glavna stvar koju želimo da istaknemo akcije koje bi
KosovoPrištinaIzboriSrpska lista

