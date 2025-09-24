Zvaničnik Stejt departmenta: Kurti prešao crvenu liniju

Zvaničnik američkog Stejt departmenta izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti, pokušajem da spreči učešće Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji 12. oktobra, prešao crvenu liniju, što je dovelo do odluke o obustavi planiranog strateškog dijaloga.

Neimenovani zvaničnik je za prištinsku „Kohu“ rekao da je bilo akcija na severu KiM koje Vašington smatra destabilizujućim, ali da je posebno zabrinjavajuć pokušaj da Srbi budu sprečeni da biraju svoje predstavnike. Dodao je da je u vezi sa tim akcijama vođen „niz razgovora sa Kurtijem privatno i diplomatski", kao što, kako je rekao, SAD uvek čine „u vezi sa uznemirujućim akcijama“. Ambasada SAD u Prištini saopštila je prethodno da su Sjedinjene Američke Države