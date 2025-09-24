Zvaničnik SAD: Kurti prešao crvenu liniju pokušajem blokade Srpske liste

Visoki zvaničnik američkog državnog sekretarijata izjavio je da je premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti prešao „crvenu liniju“ konkretnim pokušajima da se građanima Kosova, u ovom slučaju Srbima na Kosovu, onemogući da biraju svoje predstavnike.

On je za prištinsku KTV kazao da se to pravo izbora odnosi „kako u širem smislu, tako i na vodećim pozicijama u institucijama“. „Jedina stvar koju bih posebno istakao, a koja nas je najviše zabrinjavala, bili su konkretni pokušaji da se građanima Kosova, u ovom slučaju Srbima na Kosovu, onemogući da biraju svoje predstavnike, kako u širem smislu, tako i na vodećim pozicijama u institucijama“, rekao je. Postoji, kako je naveo, „niz šireg spektra aktivnosti vezanih