Vozači, da znate: Očekuje se pojačan saobraćaj, na Horgošu se čeka manje od sat vremena

Poslednje dane avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina ali povremeno i na graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Putnička vozila na Horgošu na izlazu čekaju 45 minuta, a teretna vozila na Batrovcima pet sati. Zadržavanje na teretnim terminalima na Kelebiji i Sremskoj Rači na izlazu iz Srbije je tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, iz AMSS savetuju vozačima češće pauze tokom vožnje i, ukoliko postoji mogućnost, izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.