Vozači, da znate: Očekuje se pojačan saobraćaj, na Horgošu se čeka manje od sat vremena

Radio 021 pre 34 minuta  |  021.rs
Vozači, da znate: Očekuje se pojačan saobraćaj, na Horgošu se čeka manje od sat vremena

Poslednje dane avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina ali povremeno i na graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Putnička vozila na Horgošu na izlazu čekaju 45 minuta, a teretna vozila na Batrovcima pet sati. Zadržavanje na teretnim terminalima na Kelebiji i Sremskoj Rači na izlazu iz Srbije je tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, iz AMSS savetuju vozačima češće pauze tokom vožnje i, ukoliko postoji mogućnost, izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Euronews pre 4 minuta
I dalje gužve na granicama: Na ovoj se najduže čeka, AMSS uputio važan apel vozačima (foto)

I dalje gužve na granicama: Na ovoj se najduže čeka, AMSS uputio važan apel vozačima (foto)

Blic pre 24 minuta
Vozači, da znate: Pojačan saobraćaj i kraća čekanja na graničnim prelazima poslednjih dana avgusta

Vozači, da znate: Pojačan saobraćaj i kraća čekanja na graničnim prelazima poslednjih dana avgusta

Ozon pre 24 minuta
Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

RTV pre 1 sat
Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HorgošBatrovciAMSSKelebija

Vojvodina, najnovije vesti »

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Putnička vozila na Horgošu čekaju 45 minuta, kamioni na Batrovcima pet sati

Euronews pre 4 minuta
AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima

AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima

N1 Info pre 29 minuta
I dalje gužve na granicama: Na ovoj se najduže čeka, AMSS uputio važan apel vozačima (foto)

I dalje gužve na granicama: Na ovoj se najduže čeka, AMSS uputio važan apel vozačima (foto)

Blic pre 24 minuta
U Novom Sadu za jedan dan rođeno 11 beba

U Novom Sadu za jedan dan rođeno 11 beba

Radio 021 pre 48 minuta
Vozači, da znate: Pojačan saobraćaj i kraća čekanja na graničnim prelazima poslednjih dana avgusta

Vozači, da znate: Pojačan saobraćaj i kraća čekanja na graničnim prelazima poslednjih dana avgusta

Ozon pre 24 minuta