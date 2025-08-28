Vozači, da znate: Pojačan saobraćaj i kraća čekanja na graničnim prelazima poslednjih dana avgusta

Poslednje dane avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina, ali povremeno i na graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kako navode iz AMSS, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu čekaju oko 45 minuta, dok teretna vozila na Batrovcima čekaju i do pet sati. Na teretnim terminalima Kelebija i Sremska Rača zadržavanje na izlazu iz Srbije iznosi tri sata, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Zbog najavljenih visokih temperatura, iz AMSS savetuju vozačima da prave češće pauze tokom vožnje i, ukoliko je moguće, izbegavaju putovanja u najtoplijem delu dana.
