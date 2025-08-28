Vučić: Moja ruka ostaje ispružena za dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na TV Pink da se stvari smiruju u Srbiji i ljudi razumeju da moramo da razgovaramo, mirnim putem i dijalogom. „Ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i da stvari rešavamo mirnim putem.

Sve manji broj ljudi im se okuplja i želi to da vidi. Ljudi su izgubili nadu da to može da donese neke promene na bolje jer se posle nekog vremena suoče sa realnošću. Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima, bolje je da razgovarate sa njima nego da stvari rešavate na drugačiji način“, istakao je Vučić. Predsednik Srbije je izrazio svoju brigu za policajce. „Oni stoje, po nečijem pozivu, da bi sačuvali nečiju imovinu, živote ljudi, a bivaju napadnuti na