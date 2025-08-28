Priština: Nastavak konstitutivne sednice, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Priština: Nastavak konstitutivne sednice, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

PRIŠTINA - U Prištini će danas u 11 časova biti nastavljena konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija, koja je prekinuta u utorak nakon što nije izabran potpredsednik skupštine iz srpske zajednice.

Skupština je u utorak izabrala Dimalja Bašu iz Samoopredeljenja za predsednika parlamenta, a za njega su glasali i poslanici Demokratske partije i Alijanse za budućnost Kosova. Predstavnici Srpske liste glasali su protiv Baše zbog njegovih antisprskih stavova, koje je ponovio i u prvom obraćanju poslanicima nakon izbora, dok je predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić glasao za Bašu. Izabrana su i tri potpredsednika iz najvećih stranaka -
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine danas u Prištini, bira se potpredsednik iz srpske zajednice

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine danas u Prištini, bira se potpredsednik iz srpske zajednice

Blic pre 36 minuta
Nastavak konstitutivne sednice u Prištini, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

Nastavak konstitutivne sednice u Prištini, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

Sputnik pre 45 minuta
I, haos u skupštini tzv. Kosova se nastavlja

I, haos u skupštini tzv. Kosova se nastavlja

B92 pre 1 sat
Nastavak konstitutivne sednice u Prištini, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

Nastavak konstitutivne sednice u Prištini, bira se potpredsednik skupštine iz srpske zajednice

Telegraf pre 1 sat
Srpska lista ili Rašić: Ko sme da bude potpredsednik Skupštine Kosova?

Srpska lista ili Rašić: Ko sme da bude potpredsednik Skupštine Kosova?

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Gert Jan Kopman danas u Beogradu

Gert Jan Kopman danas u Beogradu

NIN pre 35 minuta
Vasiljević za Euronews: Izveštavanje medija United grupe kontradiktorno u odnosu na izveštaj OCCRP-a, nije bilo pritiska

Vasiljević za Euronews: Izveštavanje medija United grupe kontradiktorno u odnosu na izveštaj OCCRP-a, nije bilo pritiska

Euronews pre 30 minuta
Nastavak konstitutivne sednice Skupštine danas u Prištini, bira se potpredsednik iz srpske zajednice

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine danas u Prištini, bira se potpredsednik iz srpske zajednice

Blic pre 36 minuta
Rado ide Nemac u vojnike?

Rado ide Nemac u vojnike?

Vreme pre 35 minuta
DS: Vučićev režim spreman da oružanom silom ugrozi poziciju univerziteta

DS: Vučićev režim spreman da oružanom silom ugrozi poziciju univerziteta

Nedeljnik pre 0 minuta