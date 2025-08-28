Lučić: Subotić oštetila United Group i Telekom za milijune eura, Vučić nikada nije tražio ničiju zamjenu

BEOGRAD - Izvršni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila United Group i Telekom Srbija za milijune eura, te istaknuo da predsjednik Aleksandar Vučić nikada nije tražio ničiju zamjenu.

"Predsjednik Vučić nikada nije tražio smjenu bilo koga iz tvrtki United Group ili United Media", rekao je Lucčić za Tanjug u vezi s navodima koji su se pojavili u nekim medijima da je predsjednik Aleksandar Vučić tražio smjenu Aleksandre Subotić, direktorice United Medije. Lučić je izjavio da novog direktora United Grupe, Stana Millera, poznaje gotovo dva mjeseca te da nije tajna da pregovaraju kao partneri koji su sudjelovali u procesu akvizicije tijekom kojeg je