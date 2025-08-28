Pravoslavni vernici danas slave Veliku Gospojinu

Pravoslavni vernici danas, 28. avgusta, slave Uspenje Presvete Bogorodice, praznik u narodu poznat kao Velika Gospojina.

Ovaj praznik spada u red dvanaest najvećih hrišćanskih praznika i posvećen je uspomeni na ovozemaljsku smrt i vaznesenje Bogorodice na nebo. Velika Gospojina se obeležava nakon dvonedeljnog posta, a za nju se vezuju brojni običaji, posebno u periodu između Velike i Male Gospojine (21. septembar). Taj period, nazvan međudnevnica, smatra se idealnim za branje lekovitog bilja. Tradicionalno se veruje da vode u izvorima tada imaju lekovita svojstva. Bogorodica se