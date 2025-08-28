I dalje raste broj poginulih u stravičnom ruskom napadu na Kijev: Potraga se nastavlja

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
I dalje raste broj poginulih u stravičnom ruskom napadu na Kijev: Potraga se nastavlja

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev prošle noći porastao je na 21, saopštio je načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko na Telegramu. "Do 20:45 potvrđeno je 21 poginulo lice usled ruske napade na Kijev.

Potraga i spasilačke operacije su u toku", naveo je Tkačenko, prenosi Ukrinform. Prema ranijim informacijama, tokom noći 28. avgusta ruske snage izvele su kombinovani napad na Kijev, usled kojeg je usledila serija eksplozija. Prema prehodnim izveštajima broj poginulih bio je 17, odnosno 19, a broj povređenih je 63, dok se procenjuje da se još oko desetak osoba može nalaziti pod ruševinama. Ruska vojska je pokrenula tokom noći kombinovani napad na Kijev, izazvavši
Srušila se petospratnica, ljudi zatrpani u ruševinama! Brutalan ruski napad na Kijev: Gorele zgrade, ubijena i deca, jezivi…

Blic pre 15 minuta
Bela kuća: Tramp nije iznenađen napadom na Kijev

Politika pre 46 minuta
(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni…

Blic pre 1 sat
(Video) Vatrena kugla prekrila nebo, dan se pretvorio u tamu! Objavljen snimak trenutka zastrašujućeg udara na centar Kijeva…

Blic pre 1 sat
"Nije srećan, ali nije ni iznenađen": Bela kuća otkrila reakciju Trampa na bombardovanje Kijeva, raste broj mrtvih

Mondo pre 1 sat
Ovo je Trampova reakcija na ruski napad na Kijev: Porastao broj mrtvih, među žrtvama i deca (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Merc: Neće biti sastanka Putina i Zelenskog

Politika pre 1 sat
Stručnjak za bezbednost o Srbiji: Vreme je za mnogo oštriji stav EU prema Vučiću

Danas pre 46 minuta
Tragedija na planinskom vrhu: Dvojica alpinista pronađena mrtva posle višednevne intenzivne potrage u Švajcarskoj

Blic pre 51 minuta
Ubijena dva deteta: Gradonačelnik Mineapolisa pozvao na zabranu oružja nakon pucnjave u školi

Blic pre 21 minuta
UN izglasale okončanje misije UN u južnom Libanu posle pet decenija

Danas pre 51 minuta
Ruska vojska napreduje: Opkoljen Kupjansk, ključno odbrambeno središte ukrajinskih oružanih snaga

Blic pre 1 sat