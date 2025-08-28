I dalje raste broj poginulih u stravičnom ruskom napadu na Kijev: Potraga se nastavlja

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev prošle noći porastao je na 21, saopštio je načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko na Telegramu. "Do 20:45 potvrđeno je 21 poginulo lice usled ruske napade na Kijev.

Potraga i spasilačke operacije su u toku", naveo je Tkačenko, prenosi Ukrinform. Prema ranijim informacijama, tokom noći 28. avgusta ruske snage izvele su kombinovani napad na Kijev, usled kojeg je usledila serija eksplozija. Prema prehodnim izveštajima broj poginulih bio je 17, odnosno 19, a broj povređenih je 63, dok se procenjuje da se još oko desetak osoba može nalaziti pod ruševinama. Ruska vojska je pokrenula tokom noći kombinovani napad na Kijev, izazvavši